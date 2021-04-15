المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: إيرادات شهر مارس تتجاوز الـ2 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن الإيراد العام عن شهر مارس 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 2 مليار و52 مليون و178 ألف و786 دولار أمريكي.

تعزى هذه الزيادة نتيجة أن إيرادات فبراير تعكس 28 يوما في التقويم في حين أن تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يتم تحصيلها خلال ثلاثين يوما، مما أعطى زيادة في إيرادات مارس مقارنه بالمحقق في فبراير الماضي.

وتم تحويل ما قيمته 2 مليار دولار أمريكي إلى الحساب السيادي منهم مليار و498 مليون و632 ألف دولار من إيرادات شهر مارس؛ بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وفي هذا الصدد، علق رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفى صنع الله قائلا: "تستمر المؤسسة الوطنية للنفط بتسوية جزء من هذه الايرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام 2021 والتي جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة مما عطل تسييل مخصصات المحروقات ."

وتستمر المؤسسة الوطنية للنفط في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، بحسب بيانها، وذلك تماشيا مع مبادئها بالإفصاح والشفافية التي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى يومنا هذا، إلا انها تنبه إلى أهمية معالجة السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي بسبب الديون التي تم"دحرجتها" منذ أعوام.