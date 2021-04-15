أحمد السعدنى لم يعلق.. ومصطفى درويش: اللى معاه ربنا وجمهور بيحبه وبيدعيله أقوى من أى حد

فى محاولة من الشركة المنتجة لمسلسل «كله بالحب»، لإنهاء الأزمة القائمة بين أبطال العمل، والتى تفاقمت بعد طرح الحلقة الأولى من المسلسل، وتفاجأ جميع أبطال العمل بكتابة اسم الفنانة زينة 4 مرات، وهو الأمر الذى وصفوه بإخلال التعاقد بينهما، أصدرت بيانا تقدمت فيه باعتذار إلى فريق عمل المسلسل، وعلى رأسهم الفنانون أحمد السعدنى وصابرين ومصطفى درويش ونور قدرى، وأكدت فيه أن الخطأ كان غير مقصود.

وأكدت الشركة: أنها تحمل لهم كل التقدير وتعتز بوجودهم بالعمل، وأنه تم تدارك الأخطاء التى ظهرت فى تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار فى العمل.

وجاء نص البيان: «تتقدم إدارة «سكرمو ميديا» للإنتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل «كله بالحب» وخاصة الأبطال الرئيسيين للعمل وعلى رأسهم النجم احمد السعدنى والنجمة صابرين والنجم مصطفى درويش والفنانة نور قدرى وباقى نجوم العمل كل باسمه، على أخطاء غير مقصودة ظهرت فى تترات الحلقات الأولى، وتؤكد الشركة أنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين فى بطولة هذا المسلسل، وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الأخطاء التى ظهرت فى تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار فى العمل».

وعلى نفس الصعيد قام الفنان مصطفى درويش، بنشر البيان الصادر من إسلام مرسى منتج المسلسل، معلقا: «بيان من الأستاذ إسلام مرسى منتج مسلسل كله بالحب بتقديم اعتذار لنجوم العمل عن التتر، ومن بكره التعديل على كل الشاشات.. أنا على حق وكلنا على حق، وفى الحق لا تخشى أحد غير الله، اللى معاه ربنا وجمهور بيحبه وبيدعيله أقوى من أى حد.. الحمد لله، شكرا جمهورى أنتم نصرتونى، ألف شكر ليكم»، فيما لم يقم الفنان أحمد السعدنى بأى تعليق.

وكان الفنان أحمد السعدنى قد أعلن انسحابه من المسلسل، حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أعلن بشكل رسمى انسحابى من المسلسل (المهزلة) وتقدمى بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف ذكى ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكا بجميع حقوقى المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم».

وتبعه الفنان مصطفى درويش، حيث أعلن هو الآخر انسحابه، واتخاذه الإجراءات القانونية برفع قضية على الشركة المنتجة، وكتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أعلن انسحابى من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد».

وبدأت الأزمة عندما انتشرت أخبار عن وقوع خلافات بين أحمد السعدنى وزينة وصلت إلى حد المشادات الكلامية، ما جعل السعدنى يفكر فى ترك العمل الفنى ويعتذر عن الاستمرار فيه، وقام «السعدنى» بمهاجمة زينة، حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «الحقيقة أنا عمرى ما عملت مشكلة فى شغلى وعمرى ما اختلفت مع زمايلى إنما أنا اللى بيحصل معايا فى المسلسل اللى شغال فيه 24 ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض، والواحد ساكت وبيعدى بلاوى عشان الزنقة والظروف، أنا متربى فى استوديوهات، كبرنا أنا واللى زيى اللى كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد».

وأضاف: «للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللى على أساسه وافقت اشتغل وكان شرطا أساسيا لقبولى الشغل معاهم والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فنى من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة فى العمل، طول عمرى كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج».

وأكمل: «الحقيقة أنا ضهرى فى الحيط، أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقى الزملاء الفنانين والفنيين المشاركين فى العمل اللى ملهمش ذنب، وألا أقعد فى بيتنا واكتفى باللى صورته وأطلب من النقابة تجيبلى حقوقى المادية وفى كل الأحوال أنا بعتذر لأى شخص بيحبنى عن تواجدى فى هذا العمل لأن الحقيقة اللى بيحصل ده مهزلة».

«كله بالحب» من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة صابرين، زينة، أحمد صلاح السعدنى، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، مصطفى درويش، نور قدرى، كيرا الصباح، يوسف عثمان. وتدور أحداث المسلسل فى إطار درمى اجتماعى، حول العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك حيث تنشأ خلافات بين زوجين، تؤدى إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.