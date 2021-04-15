دراسة: ارتفاع معدل التدخين في بريطانيا بسبب التوتر المرتبط بجائحة كورونا

أظهرت دراسة استقصائية حديثة زيادة معدل التدخين في بريطانيا بسبب حجم التوتر المرتبط بجائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن الدراسة التي جاءت بتكليف من شركة مينتل جروب ليمتد، وهي شركة أبحاث سوقية خاصة ومقرها لندن، كشفت عن أن نحو 39% من المدخنين البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما قالوا إنهم يدخنون بشكل أكبر حاليا على نحو منتظم.

وقال 10% ممن شملتهم الدراسة إنهم عادوا إلى التدخين مجددا بعد أن أقلعوا عنه.

وبشكل عام، كشفت الدراسة عن أن 30% من المدخنين يزيدون من معدل التدخين بشكل أكثر انتظاما.

وقالت روشيدا خانوم، من شركة مينتل: "يُنظر إلى التدخين على أنه رذيلة صغيرة، خاصة خلال هذه الأوقات التي لا يكون فيها سوى القليل مما يصرف انتباه الأشخاص".

وأشارت إلى الوحدة والملل والقلق بشأن المستقبل كدوافع لزيادة معدل التدخين.

وشملت الدراسة عينة من 1935 شخصا في عمر الـ 18 وأكثر، وجرت عبر الإنترنت في تشرين أول/أكتوبر.