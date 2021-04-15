محافظ المنيا يوجه بمتابعة الأعمال الإنشائية لمركز الأمراض الوراثية

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية لمركز الأمراض الوراثية، والذي يعد ضمن 6 مراكز على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تابع أعمال تجهيز وتشغيل رعاية الأطفال بسعة 8 أسرة، بالإضافة لمتابعة الأعمال داخل دار رعاية الأطفال.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توفير المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتفقد نائب المحافظ، قسم العزل بمستشفي الحميات بمدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة للمرضي، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية.
كما تم متابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية داخل المستشفى، والأعمال الإنشائية لتانك الاكسجين الإضافي ضمن خطة الدولة لتوافر كميات الاكسجين بالاستمرار لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.
كما تابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الحالة العامة داخل مستشفي مصر الحرة، ونقل نائب المحافظ، تحيات الشكر والاجلال المقدمة من محافظ المنيا للأطقم الطبية والتمريض، نظير الجهود المبذولة في إدارة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
هذا وقد تفقد محافظ المنيا، المخزن الإقليمي للأدوية بحي غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، موجهًا بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية.