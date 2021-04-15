محافظ المنيا يوجه بمتابعة الأعمال الإنشائية لمركز الأمراض الوراثية

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية لمركز الأمراض الوراثية، والذي يعد ضمن 6 مراكز على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تابع أعمال تجهيز وتشغيل رعاية الأطفال بسعة 8 أسرة، بالإضافة لمتابعة الأعمال داخل دار رعاية الأطفال.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توفير المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتفقد نائب المحافظ، قسم العزل بمستشفي الحميات بمدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة للمرضي، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية.

كما تم متابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية داخل المستشفى، والأعمال الإنشائية لتانك الاكسجين الإضافي ضمن خطة الدولة لتوافر كميات الاكسجين بالاستمرار لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.

كما تابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الحالة العامة داخل مستشفي مصر الحرة، ونقل نائب المحافظ، تحيات الشكر والاجلال المقدمة من محافظ المنيا للأطقم الطبية والتمريض، نظير الجهود المبذولة في إدارة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

هذا وقد تفقد محافظ المنيا، المخزن الإقليمي للأدوية بحي غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، موجهًا بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية.