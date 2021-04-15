الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 10 إصابات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90457 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 10 جاءت بواقع أربع حالات في قوانغدونغ وثلاث في شنجهاي وحالة واحدة في كل من شانشي وهوبي وسيتشوان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5464 حالة غادر منها 5248 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85524 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 300 حالة، 280 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11612 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1067 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11237 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 1029 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.