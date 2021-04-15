الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تسهل عقد القمة المقترحة

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ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر بتقنية الكونفرنس كول، أن العقوبات الأمريكية الجديدة في حال فُرضت "لن تسهل" القمة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية الأسبوع الجاري مع فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار النهائي بشأن عقد القمة من عدمه يرجع إلى الرئيسين.

وقال الناطق باسم الكرملين: "لا نريد أن تعمل علاقاتنا الثنائية على أساس مبدأ خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف".

وسوف ترد روسيا بالمثل على أي عقوبات للدفاع عن مصالحها.

ورفض بيسكوف التعليق على ما إذا كان بايدن حذر بوتين في المكالمة من عقوبات منتظرة.

وقال إنه "من السابق لأوانه" التحدث عن خفض تصعيد توترات أوكرانيا بعد إلغاء الولايات المتحدة زيارة معتزمة إلى البحر الأسود من جانب سفن حربية.

وتابع أنه "بالنسبة للوقت الراهن، الوضع متوتر للغاية".