صندوق النقد: أفريقيا جنوب الصحراء ستشهد أبطأ نمو في العالم في 2021

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تتجه لتسجيل أبطأ نمو اقتصادي من أي منطقة أخرى في العالم هذا العام إذ تواجه القارة صعوبة في تجاوز الاتجاه النزولي الناجم عن جائحة "كوفيد-19".

وقال أبيبيه آمرو سيلاسي مدير الإدارة الأفريقية لدى الصندوق، خلال رده على أسئلة الصحفيين في تصريحات افتراضية عن بُعد، أنه يتعين على الدول الثرية المساعدة في تسهيل حصول أفريقيا على اللقاحات الضرورية، وإتاحة التمويل للقارة حيث أدت الأزمة الصحية العالمية وتبعاتها الاقتصادية إلى سقوط 32 مليونًا من السكان في براثن الفقر المدقع العام الماضي.

وأضاف "الطريقة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد بها المنطقة حقًا هي تحسين قدرتها على الحصول على اللقاحات".

وأوضح أن آليات مثل كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية موجودة بالفعل لتوجيه الجرعات إلى الدول التي تحتاج إليها.