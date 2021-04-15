ضبط المتهم بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته بالجيزة

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من فيديو يظهر فيه شخص بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة ، حيث تبين ان الواقعة ارتكبت في منطقة العمرانية بمديرية أمن الجيزة .



وأضاف المصدر أن المتهم يعمل محامي وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض عليه.



البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لشخص يقوم فيه بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته من على زيه الميري أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة.

وأوضح الفيديو المتداول أن الشخص قام بالاعتداء على ضابط شرطة، ونزع الكتافات الميري والهاتف المحمول من يديه وظل يردد "لو عايز تحبسني احبسني".