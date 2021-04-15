ضبط المتهم بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته بالجيزة

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من فيديو يظهر فيه شخص بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة ، حيث تبين ان الواقعة ارتكبت في منطقة العمرانية بمديرية أمن الجيزة .
وأضاف المصدر أن المتهم يعمل محامي وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض عليه.
البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لشخص يقوم فيه بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته من على زيه الميري أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة.
وأوضح الفيديو المتداول أن الشخص قام بالاعتداء على ضابط شرطة، ونزع الكتافات الميري والهاتف المحمول من يديه وظل يردد "لو عايز تحبسني احبسني".