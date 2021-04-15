الإمارات تدين هجمات الحوثيين على السعودية

أدانت الإمارات بشدة هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمملكة العربية السعودية بستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تأكيد تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، موضحة أن أمن البلدين لا يتجزء وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.