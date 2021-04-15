تايلاند تسجل 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت تايلاند 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أعلى حصيلة لثاني يوم على التوالي تسجلها البلاد منذ بداية تفشي الجائحة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات 37 ألفا و453 حالة.

وأفاد مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند - في بيان وفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 97 وفاة، موضحا أن الإصابات الجديدة تضمنت 1540 إصابة محلية.

وأشار إلى تسجيل 61 حالة شفاء تام من الفيروس، مما رفع اجمالي المتعافين إلى 28 ألفا و383 متعافيا، وهو ما يمثل 8ر75% من اجمالي عدد المصابين في البلاد.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.