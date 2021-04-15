 العراق: مقتل 4 وإصابة 17 في انفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد - بوابة الشروق
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العراق: مقتل 4 وإصابة 17 في انفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 2:31 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 2:31 م

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بمقتل 4 وإصابة 17 آخرين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرقي بغداد، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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