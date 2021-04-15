قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة شهدت نوعًا من التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتاد عليه خلال الفترة الماضية، مرجعًا السبب إلى كثافة حركة العمالة.

وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه خطاب رسمي للمناطق الصناعية بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، موضحًا أن اللجان ستبدأ في متابعة هذه التدابير ابتداءً من الأحد المقبل، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة لأي منها.

وذكر محافظ الشرقية، أن المحافظة عقدت اجتماعين خلال هذا الأسبوع مع اللجنة العليا المكونة من قيادات الصحة في الشرقية، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لعدد أسرة الرعاية المركزة المتاحة، لمعرفة ما يتوفر لديهم، وكذاحتياجاتهم.