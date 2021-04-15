 محافظ الشرقية: تراخي في التدابير الاحترازية.. وإجراءات صارمة لأي مخالفة - بوابة الشروق
الخميس 15 أبريل 2021 4:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

محافظ الشرقية: تراخي في التدابير الاحترازية.. وإجراءات صارمة لأي مخالفة

محافظ الشرقية ممدوح غراب
محافظ الشرقية ممدوح غراب
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 3:41 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 3:41 ص

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة شهدت نوعًا من التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتاد عليه خلال الفترة الماضية، مرجعًا السبب إلى كثافة حركة العمالة.

وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه خطاب رسمي للمناطق الصناعية بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، موضحًا أن اللجان ستبدأ في متابعة هذه التدابير ابتداءً من الأحد المقبل، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة لأي منها.

وذكر محافظ الشرقية، أن المحافظة عقدت اجتماعين خلال هذا الأسبوع مع اللجنة العليا المكونة من قيادات الصحة في الشرقية، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لعدد أسرة الرعاية المركزة المتاحة، لمعرفة ما يتوفر لديهم، وكذاحتياجاتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك