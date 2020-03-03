بلغاريا تسجل 2517 إصابة و125 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا ألفين و517 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 380 ألفا و576 حالة من بينها 12 ألفا و729 من الأطقم الطبية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة إجراء 15 ألفا و297 فحصا، مضيفة أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 125 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 14 ألفا و871 وفاة.

وأفادت الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 9 آلاف و685 مريضا من بينهم 807 في وحدات العناية المركزة.. مشيرة إلى أن 3674 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 296 ألفا و998 شخصا.

ومنذ بداية حملة التطعيم في بلغاريا تلقى 605 ألاف و377 شخصا اللقاح المضاد للفيروس، وأكدت السلطات الصحية أن عدد الحالات النشطة بلغ 68 ألفا و707 حالات.