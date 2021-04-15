فون دير لاين تحتفل بتلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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احتفلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الخميس، بتلقيها أول جرعة من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بنشرها صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهي تتلقى التطعيم.

وكتبت رئيسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي البالغة من العمر 62 عاما: " إنني سعيدة جدا لأنني تلقيت أول جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد - 19 اليوم ...ستتسارع وتيرة التطعيمات، مع تسارع عمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي".

وكان اليوم هو دور فون دير لاين لتلقي اللقاح من شركة فايزر / بيونتيك وفقا لقواعد حملة التطعيم في بلجيكا، حسبما أفاد المتحدث باسمها.

وأضاف المتحدث، أن سبعة من المفوضين الأوروبيين الـ27 تلقوا التطعيم الآن.

وأظهرت الصورة فون دير لاين وعلى ذراعها لاصق طبي يحمل علم الاتحاد الأوروبي - الأزرق مع دائرة من النجوم الذهبية.

وكتبت المسؤولة الألمانية في الاتحاد الأوروبي "كلما أسرعنا في التطعيم، أسرعنا في السيطرة على الجائحة".