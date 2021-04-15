رئيس وزراء العراق يوجه بفتح تحقيق فوري في اعتداءات أربيل

وجه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل، ومناطق أخرى.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس- "إن الكاظمي أكد أن أمن العراق هو مسئولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها، وأن هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفه زعزعة الأمن".

وأضاف الناطق "في الوقت الذي يسطر فيه أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو أمر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

وكانت وزارة داخلية إقليم كردستان بالعراق أعلنت أمس أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مركزا لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل.

كما نقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي تأكيده استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي.

وقال المصدر -حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز"- إنه بعد ساعات من إغلاق المطار نتيجة القصف الذي تعرض له مساء أمس، تم صباح اليوم استئناف الحركة الملاحية أمام الطائرات في مطار أربيل الدولي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الطائرة مسيّرة كانت تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار، ولم يسبب الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، ولم يتم تحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة.