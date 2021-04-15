البرازيل تسجل 73 ألفا و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أنه تم تسجيل 73 ألفا و513 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في البرازيل، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 13 مليونا و673 ألفا و507 حالات.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 3459 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 361 ألفا و884 حالة.

ولفتت الجامعة، إلى توزيع 30 مليونا و801 ألف و723 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء البرازيل، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 7 ملايين و199 ألفا و653 شخصا.