البرلمان الروسي: العقوبات الأمريكية لا تؤثر على اقتصادنا

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن لن تؤثر ولا يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الروسي.

وأكد سلوتسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم /الخميس/- أن روسيا دولة مكتفية ذاتيا، فعلى الرغم من المشاكل المرتبطة بوباء كورونا، إلا أن الاقتصاد الروسي ، ينمو ويزداد قوة.

ووقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، اليوم، على قرار فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية تشمل 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا؛ ومنها اتهام ست شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وأيضا طرد عشرة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، يوجد بين الموظفين عناصر تابعة للاستخبارات الروسية، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض مساء اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، تمنع العقوبات الجديدة المؤسسات المالية الأمريكية من شراء سندات الحكومة الروسية للاكتتابات العامة بعد 14 يونيو القادم.