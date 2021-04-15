الحريري وبوتين يؤكدان ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أسرع وقت ممكن

أفاد المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بأن اتصالا هاتفيا جرى اليوم الخميس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الحريري تناول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقال المكتب، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن الاتصال، الذي جرى من مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية بحضور المسؤولين في الوزارة والمبعوث الخاص للحريري إلى روسيا جورج شعبان، استمر 50 دقيقة.

ووفق البيان، ركز اللقاء، الذي وصفته مصادر الوفد اللبناني بالممتاز، على موضوع الأزمة الحكومية في لبنان، وتم التشديد خلاله على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

كما تطرق البحث إلى آفاق التعاون بين لبنان وروسيا في مجال مكافحة جائحة كورونا وإمكانية تزويد روسيا للبنان بكميات من اللقاح اللازم، وكذلك تم التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من الدعم الروسي للبنان في مختلف المجالات وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا.