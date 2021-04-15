المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا يناقش معايير جديدة لتصنيف الجامعات

استعرض وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتضمن التقرير أن المجلس ناقش إعداد تصنيف للجامعات المصرية يعتمد على المعايير التالية (جودة النظام التعليمي، التميز المؤسسي، البحث العلمي، التحول الرقمي، الإبداع وريادة الجامعة، والمشاركة المجتمعية، البعد الدولي، دعم الأنشطة الطلابية).

وأشاد المجلس في تقريره بما حققته الجامعات المصرية من ارتفاع ملموس في التصنيفات الدولية، وهو ما عكسته المؤشرات الأخيرة فى عدد من هذه التصنيفات، متوقعا استمرار تحسن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة لتفرض نفسها أكثر على خريطة الجامعات العالمية.

كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات الهادفة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك فيما يخص التسجيل، والتشكيل، والمناقشة، وإجراءات القبول بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما ناقش أيضًا استكمال إنشاء وحدات متابعة المبعوثين بالجامعات المصرية.