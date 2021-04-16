تكريم الرياضيين المتفوقين على مستوى الجمهورية في شركة مياه الشرب بدمياط

كرم المهندس محمد بدوي عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، مجموعة من الرياضيين العاملين بالشركة لما حققوه من تفوق رياضي علي مستوي الجمهورية في مجموعة من الرياضات المختلفة منها (كرة القدم – كمال الأجسام – العاب القوي)، والذي ساعدهم بالدعم والرعاية طوال مسيرتهم الرياضية بالشركة في جانب من الأنشطة التي تقدمها الشركة للعاملين المتميزين، وكذلك أعضاء اللجنة الرياضية القائمين على النشاط الرياضي.

لذلك قدمت اللجنة الرياضية شهادة تقدير للمهندس محمد عسل، تكريمًا لمجهوداته الكبيرة في دعم النشاط الرياضي بالشركة.

وأكد المهندس محمد عسل أن الشركة تفخر بوجود نماذج مشرفة ومتميزة من أبنائها، وأنهم علي استعداد أن ترعي جميع أبنائها من العاملين المتميز في أي نشاط يمثل الشركة ويكون بمثابة حافز للعمل والإنتاج.