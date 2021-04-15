 الأرصاد: الأحد والاثنين ذروة ارتفاع درجة الحرارة.. والعظمى تصل لـ42 - بوابة الشروق
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الأرصاد: الأحد والاثنين ذروة ارتفاع درجة الحرارة.. والعظمى تصل لـ42

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 11:42 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 11:42 ص

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تتعرض لموجة حارة مع حلول ثالث أيام رمضان، مشيرًا إلى أنها تستمر على محافظات الجمهورية كافة بداية من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

وأضاف شاهين، خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن الأحد والاثنين ذروة ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، قائلًا إن زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس والكتل الهوائية المؤثرة على البلاد ترفع درجة الحرارة الأيام المقبلة.

وذكر أن درجة الحرارة العظمى تصل يومي الأحد والاثنين إلى ْ40 على شمال البلاد، و ْ42 على مناطق من جنوب البلاد، لافتًا إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ْ30، اليوم الخميس.

ونصح مدير مركز التحاليل بالأرصاد المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل، موضحًا أن الفارق بين درجتي العظمى والصغرى يصل إلى ْ15، خلال الأيام المقبلة.


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