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الزراعة توافق على توسعة محطة معالجة صرف صحي بالبحيرة

السيد القصير، وزير الزراعة
السيد القصير، وزير الزراعة
غادة الدسونسى
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 7:32 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 7:33 م

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توسعة محطة معالجة الصرف الصحي، بمساحة 1 فدان و12 قيراط و9 سهم، لتصبح المساحة الإجمالية لها بعد التوسعة 9 فدان و12 قيراط و9 سهم، بناحية زاوية غزال بمركز دمنهور.

ووضح آمنه، أن ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، واستيفاء جميع المستندات وموافقة الجهات المعنية، طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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