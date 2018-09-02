 بريطانيا تستدعي السفير الروسي بفعل النهج العدائي لموسكو - بوابة الشروق
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بريطانيا تستدعي السفير الروسي بفعل النهج العدائي لموسكو

موسكو أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 11:34 م

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين على خلفية "النهج العدائي" الذي تتبعه بلاده.

وذكرت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الالكتروني: "استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي نظرًا للقلق العميق لدى بريطانيا فيما يتعلق بالسلوك العدائي لروسيا، الذي يشمل الهجمات الإلكترونية والتدخل في العمليات الديمقراطية وتعزيز الوجود العسكري على الحدود الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني".

يُذكر أن السلطات البريطانية والأمريكية اعلنتا، في وقت سابق اليوم، أن الاستخبارات الخارجية الروسية هي من يقف وراء الهجمات الإلكترونية لشركة"سولار ويندو" الأمريكية.

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