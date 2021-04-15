 وزير الصحة العراقية: ارتفاع إصابات كورونا قد يؤدى لظهور سلالات جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة العراقية: ارتفاع إصابات كورونا قد يؤدى لظهور سلالات جديدة

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 10:25 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 10:25 ص

حذَّرت وزارة الصحة والبيئة العراقية من ارتفاع الإصابات المسجلة يومياً بفيروس كورونا والذي قد يؤدي لظهور سلالات جديدة وحصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي.

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس- "إنَّ ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 آلاف يوميا نتيجة تهاون المواطنين بالإجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي".

وأضاف أنَّ الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والإمكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، أنْ تكون نسبة الإصابات والحالات أكثر من الاستيعاب.


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