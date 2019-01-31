ارتفاع مستوى الدين العام في إيطاليا لمستوى قياسي

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أعلن البنك الوطني الإيطالي اليوم الخميس أن مستوى الدين العام في إيطاليا وصل لمستوى قياسي مقارنة بالشهر السابق، عندما ارتفع بواقع 9ر36 مليار يورو ( 2ر44 مليار دولار).

وقال البنك إن إجمالي الدين العام يبلغ 8ر2643 مليار يورو.

وأوضح البنك أن إيطاليا سجلت زيادة إضافية في الدين خلال العام الماضي، الذي شهد بداية جائحة كورونا. ويبلغ الدين العام 6ر155% من إجمالي الناتج المحلي.

وكان معدل الدين العام يبلغ في الأعوام الماضية نحو 134%.

وبالمقارنة، بلغ معدل الدين في ألمانيا أقل من 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2019، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الألماني.

وتنص معاهدة ماستريخت التي تتعلق باستقرار اليورو، على أنه يجب أن لا يتجاوز إجمالي الدين العام 60%.