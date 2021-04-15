ضبط صيدلي متهم بالاتجار في العقاقير المخدرة بالساحل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صيدلي ومساعده لاتجارهما في الأقراص والعقاقير المخدرة بمنطقة الساحل، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا برصد نشاط 2 من العناصر الإجرامية وهم صيدلى وصاحب صيدلية، مساعد صيدلى، بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائهما متخذان من صيدلية الأول الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية حيث تم ضبط 4685 قرصا وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع، و15 قرص مهرب ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، وطبنجة صوت، و3 طلقات صوت، ومبلغ مالي، وهاتفا محمول.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.