العراق: مقتل مدني وإصابة 12 بانفجار شرقي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية في شرطة بغداد، اليوم الخميس، بأن عبوة لاصقة بداخل سيارة مركونة في سوق شعبي انفجرت في حي الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي بغداد ما أدى إلى سقوط قتيل و12 مصابا في حصيلة أولية.

وقالت المصادر إن الانفجار خلف دمارا وتسبب في اندلاع النيران وتصاعد سحب الدخان ، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران فيما تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات .

وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعنلت مقتل مدني وإصابة 12 آخرين في انفجار بسوق شرقي بغداد.

وقالت خلية الإعلام ، في بيان مقتضب، إن إنفجارا وقع في أحد الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي بغداد ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 12 آخرين وحرق خمس عجلات، كمعلومات أولية عن الحادث.