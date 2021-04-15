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وقعت وحدة التجارة التابعة لشركة الطاقة الألمانية آر.دبليو.إي، وشركة الهيدروجين الأسترالية، مذكرة تفاهم لتطوير تجارة الهيدروجين العالمية بين أستراليا وألمانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آر.دبليو.إي تسعى إلى استخدام محطة تداول الغاز الطبيعي المسال المقرر تنفيذها في برنسبوتل بألمانيا لاستيراد الهيدروجين.

في الوقت نفسه فإن مجمع أيري بينسولا جيت واي في ولاية ساوث أستراليا يعتزم إقامة وحدة تحليل كهربائي بطاقة 75 ميجاوات لإنتاج حوالي 40 ألف طن أمونيا سنويا.

ومن المحتمل الوصول بطاقة المشروع إلى 5ر1 جيجاوات.

يذكر أن آر.دبليو.إي تمتلك 30 مشروعا للهيدروجين أغلبها في هولندا وألمانيا وبريطانيا.