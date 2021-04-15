الرئيس اللبناني يطالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مشيرا إلى أنه يحق للبنان أن يطوّر موقفه في ضوء مصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية.

وطالب الرئيس اللبناني - خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل - باعتماد خبراء دوليين لترسيم خط الحدود البحرية والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش من قبل إسرائيل وفي المياه المحاذية، مشددا على أنه يفرط بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية، وضرورة أن يكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين.