شركة شحن هولندية: إطلاق سراح طاقم ناقلة النفط اخطفها القراصنة

أفادت شركة الشحن بأنه تم إطلاق سراح طاقم ناقلة النفط الهولندية التي اختطفها قراصنة في غرب أفريقيا.

وأعلن متحدث باسم شركة الشحن "دي بولي تانكرز" اليوم الخميس في باريندريخت بالقرب من روتردام أنه تم الإفراج عن جميع الضباط وأفراد الطاقم الخمسة عشر بعد أربعة أسابيع كاملة، وهم في حالة جيدة نسبيا.

وتعرضت ناقلة الكيماويات "دافيد بى" لهجوم من قراصنة فى خليج غينيا يوم 11 مارس الماضي، وتم خطف 15 فردا من طاقمها.

وبحسب ما ورد، خضع أفراد الطاقم لفحص طبي، وسوف تتم إعادتهم الآن إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا الشرقية والفلبين، كما كانوا بالفعل على اتصال بأسرهم.

ولم تقدم شركة الشحن أي معلومات عن دفع فدية محتمل.

وعبرت رئيسة شركة الشحن كيارا دي بولي عن ارتياحها قائلة: "كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة للغاية على الجميع، خاصة بحارينا الـ15 وعائلاتهم: "نحن معجبون بأفراد طاقمنا على شجاعتهم خلال هذا الوقت ونريد أن نشكر عائلاتهم على الصبر والقدرة على الصمود خلال هذا الغموض الكبير".

وكانت السفينة في طريقها من ريجا في لاتفيا إلى لاجوس في نيجيريا. وكانت تبحر على بعد نحو 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل بنين وقت الهجوم. وتمكن ستة بحارة آخرين من الوصول إلى بر الأمان.