الزراعة: 11 توصية لمؤتمر مركز المعلومات الصوتية والمرئية للنهوض بصناعة الزهور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 11 توصية وضعها المشاركون في المؤتمر الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، والذي عقد بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، نهاية الأسبوع الماضي، تحت عنوان "صناعة الزهور في مصر.. الفرص والتحديات"، بحضور عدد من الخبراء والباحثين في هذا المجال، وممثلي عدد من الشركات والمهتمين بهذا المجال.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تكثيف التوعية، بأهمية إنتاج وصناعة الزهور في مصر، والصناعات القائمة عليها، وقيمتها الاقتصادية والتصديرية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات تصدير زهور القطف ونباتات الزينة فى مصر، بما يسهم في فتح اسواق جديدة لها في الدول المختلفة، كذلك تسهيل اجراءات عمليات استيراد الأصناف الجديدة للشتلات من الخارج لزراعتها محليا.

وأكد المهتمون بهذا المجال ضرورة إنشاء جمعية زراعية تعاونية لمنتجي نباتات الزينة، وكذلك إنشاء شبكة موحدة للربط بين صغار المزارعين وكبار المزارعين والمراكز البحثية والأسواق، وكذلك إنشاء بورصة زراعية خاصة بنباتات الزينة.

وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر في تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص لمشاتل الزهور ونباتات الزينة، وزيادة الحوافز التشجيعية لمنتجي الزهور ونباتات الزينة للنهوض بهذه الصناعة، خاصة بالمشاتل، فضلا عن إدخال مجال زراعة الأنسجة في اإنتاج شتلات الزينة.

وطالب المشاركون في المؤتمر بزيادة فرص دعم صغار المنتجين في هذا المجال بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين وشباب الخرجين وأصحاب المشاتل لإنتاج شتلات وزهور زينة ذات قيمة عالية، فضلا عن التوسع في إقامة معارض للزهور والمشاتل أكثر من مرة في العام مثل "معرض الربيع، الخريف، الشتاء"، وإقامتها بمختلف محافظات الجمهورية.