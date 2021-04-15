مجاهد: هجوم شوبير المتكرر سببه ماحدث معه من أبوريدة

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أنه لا يعلم سبب الهجوم المتكرر من أحمد شوبير، مشيرا إلى أن ليس بينه وبين نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أي مشاكل.

وقال مجاهد اليوم الخميس في تصريحات لاذاعة الشباب والرياضة:" لا توجد أي مشكلة بيني وبين شوبير منذ أن كنا سويا في مجلس اتحاد الكرة الذي استقال بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا 2019".

وأضاف:" لا أفهم سبب هجومه فى اعتقادى أن شوبير كان عائد للمجلس وقتها بعد 10 سنوات غاب فيها عن أروقة اتحاد الكرة" .

وأتم:" شوبير كان متصور شيء ووجد شيء أخر، حيث كان يعتقد أنه سيتلقى نفس التعامل والمعاملة الذى كان يلقاها من هانى أبوريدة الا أنه فوجئ وجد العكس".

يذكر أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستقام بعد نهاية منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021 والمقرر لها بشهر يونيو القادم.