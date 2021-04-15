أعلى هيئة صحية نرويجية تطالب بوقف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

طالب المعهد النرويجي للصحة العامة اليوم الخميس، الحكومة النرويجية بالتوقف عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني-السويدي في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك لخطورة حدوث تجلطات الدم التي وصفها بغير المقبولة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن المعهد أوصى في بيان له اليوم الخميس ، بوقف استخدام المزيد من " لقاح أسترازينيكا".

وجاء الإعلان بعد يوم واحد فقط من إعلان الدنمارك التخلي عن استخدام اللقاح لتصبح أول دولة أوروبية توقف استخدام أسترازينيكا في خطة التطعيم الخاصة بها.

وقال جير بوخولم مدير مكافحة العدوى بالمعهد: "هناك الآن المزيد من المعرفة بشكل ملحوظ حول وجود علاقة بين لقاح أسترازينيكا وحوادث نادرة ولكنها خطيرة بانخفاض الصفائح الدموية ،وجلطات الدم والنزيف.. وبناء على هذه المعلومات، توصلنا إلى توصية بالتوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا ببرنامج التطعيم ضد الفيروس الفتاك".

وقالت الحكومة إنها سوف تتخذ قرارا رسميا، في ضوء توجيهات المعهد الذي يعد أعلى هيئة صحية في البلاد.