أوغندا تسحب 200 مليار شلن أوغندي من صندوق إيرادات النفط

قالت مصادر في وزارة المالية الأوغندية، اليوم الخميس، إن حكومة أوغندا سحبت مبالغ مالية من صندوق إيرادات النفط لتمويل ميزانية العام المالي الذي ينتهي بنهاية يونيو من العام المقبل.

ونقلت صحيفة "ديلي مونيتور" اليومية الأوغندية، عن المصادر التي لم تحدد هويتها، القول إن الحكومة تعتزم سحب 200 مليار شلن أوغندي (55 مليون دولار) كجزء من اقتراض 1ر25 تريليون شلن من السوق المحلية لتمويل ميزانيتها خلال العام المالي المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مصادر التمويل الأخرى للميزانية الأوغندية تشمل الاقتراض المحلي والإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية.