ويقول سلمان الطويري، أحد ملاك المقهى بالطائف لفرانس برس، إن التعشير رقصة حربية أساسها بث الرعب في نفوس الأعداء وأصبحت التراث الأكثر شعبية لدى سكان الطائف بجميع المناسبات من أعراس واحتفالات متنوعة.ويضيف الطويري، أن أهالي الطائف يحرصون على تمرير التقليد التراثي لأطفالهم والذين يتدربون بالأسلحة الخالية من الرصاص والبارود بالبداية حتى يكونوا متمرسين باستخدام السلاح الملقم بالرصاص.ويعد التعشير من أخطر الرقصات وذلك لأنه بخلاف رقصات سعودية أخرى لايعتمد على استخدام السيف وإنما استخدام البنادق القديمةبين حشد من الراقصين ما يتطلب قدرا عال من الدقة واليقظة إذ أن أي خطأ سيتسبب بإصابة أحد بالرصاص.وفي مشهد يعكس وقوف السعودية على مرحلة انتقالية بين العراقة والحداثة يقوم كثير من الجمهور المتفرج مستخدمين هواتفهم الذكية بالتقاط صور وفيديوهات لفن شعبي عمره بضعة قرون منذ أيام الحروب بين القبائل.