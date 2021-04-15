العاصمة الكمبودية بنوم بنه تبدأ أول إغلاق كامل بسبب كورونا

بدأت العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم الخميس، أول إغلاق كامل بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ تفش للوباء منذ بدء ظهوره.

وصدر الأمر الحكومى، الذى ينطبق أيضا على منطقة تاخماو المجاورة، في منتصف الليل، وجاء بعد أن أثارت تقارير غامضة عن إغلاق وشيك موجة من الاندفاع إلى الأسواق والمتاجر المحلية لتخزين السلع.

ويتم تطبيق هذه القيود لمدة أسبوعين.

وبموجب هذا الإجراء، ستغلق الأعمال التجارية التي تعتبر غير ضرورية وسيمنع السكان من مغادرة منازلهم، مع عدة استثناءات.

وعقب اندفاع السكان للحصول على الإمدادات مساء أمس الأربعاء، أصدر رئيس الوزراء هون سن بيانا دعا فيه إلى الهدوء.

وقال: "لن يكون هناك نقص في الغذاء والأرز واللحوم والخضروات في بنوم بنه خلال الإغلاق".

وأدت موجة لتفشي الفيروس في بنوم بنه تم اكتشافها في فبراير إلى إصابة أكثر من 4 آلاف شخص والتسبب في 36 وفاة. وخلال السنة الأولى للجائحة، سجلت كمبوديا أقل من 500 حالة ولم تسجل أي وفيات.