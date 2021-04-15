التحالف: تدمير 4 مسيرات حوثية مفخخة و5 صواريخ بالستية حوثية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت ليلة أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعده تجاه مدينة (جازان).

وكشف المالكي وفقا لقناة (العربية) الفضائية، عن محاولة المليشيا الحوثية الإرهابية استهداف منشآت مدنية محمية بموجب القانون الدولي الانساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعه مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين.

وأوضح أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.