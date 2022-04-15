يواصل معرض فيصل العاشر للكتاب، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي في الفترة من ١١ حتى ٢١ رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل، فعالياته لليوم الثالث حيث شاركت فرقة الانشاد الديني التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والتي قدمت مجموعة من الأغاني منها أغنية النبي عربي وأغنية هاتوا الفوانيس ياولاد وطلع البدر علينا.

وفي إطار النشاط الخاص بالطفل قدمت فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة مسرحية "حصالة فارغة".

كما عقدت ورشة حكى "حكايات فرعونية" ، "البنت التي أرادت أن ترسم ولدا" قدمها أحمد زحام ومنتصر ثابت، وورشة كتابة اسمك بالهيروغليفية على ورق البردي، والورش الفنية والتشكيل بالفوم، بالإضافة إلى الفقرة اليومية التي يقدمها السيرك القومي.

يذكر أن المعرض افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور هيثم الحاج علي.

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة، كما يضم جناح مبادرة ثقافتك كتابك والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيه.

ويشارك بالمعرض ٣٣ ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين، وعدد من دور النشر الخاصة.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور بعد الإفطار في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.