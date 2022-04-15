تركيا تلزم المصدرين بتحويل 40% من إيراداتهم إلى الليرة التركية

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الجمعة إلزام الشركات والمصدرين في تركيا بتحويل 40% من إيراداتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية وليس 25% من الإيرادات كما هو معمول به الآن.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيبدأ العمل بالنسبة الجديدة اعتبارا من الاثنين المقبل.



كانت تركيا قد ألزمت في كانون يناير الماضي المصدرين بتحويل 25% من إيراداتهم بالعملة الصعبة إلى الليرة، في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم العملة التركية التي تواجه ضغوطا قوية دفعتها إلى التراجع لمستويات قياسية.



يأتي ذلك فيما قدمت مجموعة من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان لتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تحول إيراداتها من الدولار إلى الليرة التركية.



وسيتم تطبيق هذه الحوافز مع الشركات التي تظهر نتائجها المالية في نهاية العام أنها حولت خلال الربع الأول من العام حصيلتها من الدولار إلى الليرة وتضع الحصيلة بالليرة في البنوك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.



وبحسب مشروع القانون سيتم إعفاء الفوائد وأرباح الأسهم وغيرها من أشكال الدخل الناجمة عن هذه التحويلات من ضريبة الشركات.



في الوقت نفسه سيمنح القانون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية تمديد العمل به في الربعين الثاني والثالث من العام المالي.