 أمريكا: موريتانيا لا تطبق القانون بشكل فعال بشأن فساد المسؤولين - بوابة الشروق
الجمعة 15 أبريل 2022 1:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

أمريكا: موريتانيا لا تطبق القانون بشكل فعال بشأن فساد المسؤولين

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 1:17 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 1:17 م

قال تقرير أمريكي إن الفساد أضحى مشكلة في موريتانيا، وأن السلطات لا تطبق بشكل فعال العقوبات الجنائية بشأن فساد المسؤولين الحكوميين .

وأوضح التقرير الصادر عن الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان في موريتانيا وحصلت وكالة الأنباء الألمانية " د.ب.أ" على نسخة منه أنه " كثيرا ما تورط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب،وأن تقارير عديدة عن فساد حكومي متوفرة خلال العام 2021 .

وأضاف أن الفساد مشكلة خطيرة في الإدارة العامة ونادرًا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن المسؤولين الحكوميين استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية ، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب ، والمنح الخاصة للأراضي ، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات بشأن المشاريع الحكومية.

ولفت التقرير إلى أن الفساد أكثر انتشارًا في المشتريات الحكومية ولكنه كان شائعًا أيضًا في توزيع الوثائق الرسمية ، وتراخيص الصيد والتعدين ، وتوزيع الأراضي ، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك