الأهلي يؤجل موعد السفر إلى المغرب

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل موعد السفر إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي، في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحات عبر قناة إي تي سي: "بعثة الفريق ستطير إلى المغرب يوم 19 أبريل بدلًا من يوم 17، عبر خطوط طيران عادية وليس بطائرة خاصة".

وأشار شلبي إلى أن مجلس إدارة الأهلي لم يحدد حتى الآن رئيس بعثة الفريق في المغرب، وهو الأمر المنتظر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأتم سعد شلبي تصريحاته موضحًا أن الأهلي حصل على أذن من السلطات الأمنية بدخول 21 ألف متفرج في لقاء الرجاء المقبل، مُشيرًا إلى أن أبواب الملعب ستُفتح عقب آذان المغرب مباشرةً.

ويواجه الأهلي فريق الرجاء مساء غدًا السبت على ملعب الأهلي WE السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تُقام مباراة الإياب الأسبوع التالي في الدار البيضاء.