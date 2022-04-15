علق مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب في القاهرة، على حادث ماسورة غاز كوبري المشير أبو غزالة، قائلا إن هذه المنطقة موقع رفع مياه عكرة، تغذي محطة مسطرد.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه يتم دفع المياه العكرة لري جزء من القاهرة الجديدة والحديقة الدولية والمناطق الخضراء في مدينة نصر، موضحًا أنهم كلفوا برفع الخزان ونقله في مكان آخر لتوسعة المنطقة.

وذكر أنه تم نقل الخزان في مكان آخر، وتبقى فقط توصيل الماسورة التي تأخذ كميات المياه الزائدة إلى الصرف الصحي، مضيفًا أنه تم طرح مناقصة وفاز بها أحد المقاولين لتنفيذ الخط.

وأوضح أن الحفار الخاص بالمقاول سقطت منه خرسانة على خط الغاز، قائلا إن الحادث غير متوقع وليس متعمد بالمرة.

وأكد أنه لا يوجد خسائر في المعدات أو الأرواح نتيجة الحادث، مضيفًا: «أي تكاليف نتحملها أو يتحملها المقاول وفق الاتفاق معه».

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة جراء حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبرى المشير أبوغزالة بمحافظة القاهرة الأمر الذى يتطلب غلق مطلع الكوبرى للقادم من محور المليون شجرة (إمتداد محور النصر) وكذا للقادم من طريق السويس.