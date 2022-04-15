الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة، التي تعرض لها الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد، وتعدي سافر على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين، والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى، الذي يعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.

ودعت المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمهام المنوطة به، والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة.

وبحسب البيان، فإن الانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني، وما ينجم عنها من حالة اللاأمن واللااستقرار، التي يتسببب فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإطلاق عملية سلام جدية تفضي إلى إحلال سلام شامل، وعادل في الشرق الأوسط، وتحقق انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.