ضبط المتهم بالاعتداء على مُصلين أمام محل تجاري في الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية من ضبط شخص بمنطقة سموحة، عقب تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتعدى على مواطن أثناء الصلاة، وأظهرت التحريات الأولية أنه «مُشرد، ومختل عقليًا».



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من الأجهزة الأمنية؛ يفيد رصد تداول موقع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخص أثناء قيامه بالتعدي بالضرب على مواطنين أثناء أدائهم الصلاة أمام أحد المحال التجارية في منطقة سموحة.



وبتحديد المنطقة، وانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ تبين من الفحص الأولي أنه أثناء أداء شخصين الصلاة أمام أحد المحال التجارية في منطقة سموحة، جاء المتهم وركل أحد المصلين بقوة في جسده ليخرجه من الصلاة، ثم لاذ بالفرار.



وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، يظهر فيه شخص يعتدي على آخر يُصلي أمام محل تجاري في منطقة سموحة.



وبتحديد هوية المتهم، تم إلقاء القبض عليه، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.