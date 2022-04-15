توقعات بخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة لتنشيط الاقتصاد

استقرت أسعار النحاس والألمنيوم على ارتفاع بعد أن تعهد البنك المركزي الصيني بأن يستخدم سياسته بشكل مرن، مما ذكى التوقعات بأنه قد يدعم اقتصاد البلاد المتضرر جراء جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس إدارة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سون جيوفينج قوله في بيان مقتضب اليوم الخميس إن البنك سيستخدم أدواته السياسية بشكل مرن، إذ يهدف إلى ضمان تحقيق سيولة كافية للاقتصاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تعهد مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)، بتقديم دعم مالي أكبر للصناعات والشركات الصغيرة المتضررة بشدة جراء الجائحة.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي، غدا الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى لمدة عام، وذلك للمرة الثانية هذا العام، وأيضا خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في غضون أيام لتعزيز الاقتصاد الذي تعرض لأضرار جراء حالات الإغلاق المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.