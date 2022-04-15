وفاة 35 شخصا على الأقل في حادث حافلة في زيمبابوي



لقي 35 شخصا على الأقل حتفهم في حادث سقوط حافلة في منحدر بجنوب شرقي زيمبابوي، بينما كانوا في طريقهم إلى فعالية خاصة بعيد القيامة.



وقال بول نياثي المتحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن 71 راكبا آخرين أصيبوا في الحادث، من بينهم 13 في حالة خطرة.



وأضاف أن الحافلة، التي كانت تقل أكثر من 100 عضو بكنيسة في طريقهم إلى قداس، انحدرت من أعلى طريق وهبطت في منحدر في بلدة تشيبينجي جنوب شرقي البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وكانت سعة الحافلة ستين شخصا فقط، ولكنها كانت مكتظة بالركاب.



وتعاني زيمبابوي من سوء حالة الطرق وتردي صيانة المركبات بينما يشيع فيها السير بسرعات عالية.