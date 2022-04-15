الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه

الشعبية تدعو الشعوب العربية إلى التحرك العاجل لنصرة القدس وإسناد الفلسطينيين ضد الاحتلال

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ما يجري من عدوان إسرائيلي على المسجد الأقصى، تصعيد خطير يتطلب ضرورة إسناد للمعتصمين داخله ولأهل القدس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الجمعة، رأت الجبهة الشعبية في بيان لها، أن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته المختلفة عما يجري من هجمة إسرائيلية متواصلة على الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس، يشجع الاحتلال على التمادي في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين.

ودعت الشعوب العربية إلى التحرك الفوري والعاجل لنصرة مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى، وإسناد الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.

وحيت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وداخل أراضي 1948، الذين يتصدون بإرادة وعزيمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى، ولكل أشكال الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، قائلة إن هذه الجماهير أثبتت بجدارة أنها الحارس الأمين على المقدسات والهوية الوطنية الفلسطينية.