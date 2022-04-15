موسكو: الاتحاد الأوروبي ليس لديه بديل فوري للغاز والنفط الروسيين

كتب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقال افتتاحي بإحدى الصحف يقول إنه سيكون من المستحيل أن يتم ضمان أمن الطاقة في أوروبا بدون الاعتماد على واردات الوقود الإحفورى الروسي على المدى المتوسط.



وكتب نوفاك في صحيفة "إنرجيتيك ايسكايا بوليتيكا" أو (سياسة الطاقة): " يكاد لايكون هناك أي بديل منطقي لمصادر الطاقة من روسيا. ومع وضع حصة روسيا بالسوق في الاعتبار، يتضح أنه بدون موارد الطاقة الروسية يستحيل أن يتم ضمان أمن الطاقة في أوروبا".



وبحسب نوفاك سيستغرق استبدال الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسي بالكامل من خمس إلى عشر سنوات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا تملكان فائضا يكفي للسماح لأوروبا بإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية على المدى القصير.



وأضاف "لذلك فإن مصير الصناعة الأوروبية ومصلحة المواطن الأوروبي تعتمد كليا على احتكام قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي للمنطق".