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مقدونيا الشمالية تطرد 6 دبلوماسيين روس

علم مقدونيا الشمالية
علم مقدونيا الشمالية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 5:43 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 5:43 م

أعلنت حكومة مقدونيا الشمالية، للمرة الثانية منذ أقل من شهر، عن ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس العاملين في أراضيها.

وأكدت السفارة الروسية في مقدونيا، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن وزارة خارجية مقدونيا الشمالية استدعت اليوم الجمعة، السفير الروسي لدى سكوبيه، سيرجي بازدنيكين، وأبلغته قرارها بإعلان ستة دبلوماسيين من طاقم السفارة شخصيات غير مرغوب فيها، مدعية أنها تلقت معلومات من الجهات المختصة تشير إلى تورط هؤلاء الدبلوماسيين الروس في أنشطة تتناقض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وطالبت الوزارة هؤلاء الدبلوماسيين بمغادرة أراضي البلاد خلال خمسة أيام.

وكانت حكومة مقدونيا الشمالية قد أعلنت عن ترحيل خمسة دبلوماسيين روس آخرين في 28 مارس الماضي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبعض حلفائهما في العالم أعلنوا عن ترحيل نحو 300 دبلوماسي روسي، منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

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