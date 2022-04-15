تعقد الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة بعنوان "الشكر حقيقته وأثره في حفظ النعم" مساء اليوم الجمعة بمعرض فيصل العاشر للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي احتفاءا بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية وذلك في الفترة من 11 حتى 21 رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتحت معرض فيصل العاشر للكتاب بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة الإيسيسكو، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور هيثم الحاج علي.

ويشارك بالمعرض ٣٣ ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين، وعدد من دور النشر الخاصة.

ويفتح أبوابه يوميا للجمهور بعد الإفطار في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.